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Adalet Bakanı Gül, gençlik kampında öğrencilerle buluştu

5 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor Kampüsü'nde kamp yapan öğrencilerle buluştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Aladağ Gençlik İzcilik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kampüsü'nde kamp yapan öğrencilerle buluştu.

Bolu'ya gelen Bakan Gül, kampüste 350 öğrencinin katıldığı "Gençlik Kampı"nı ziyaret etti.

Öğrencilerle yayla yolunda bisiklete binen Gül, daha sonra Aladağ Göleti'nde ziyaret ettiği gençlerle sohbet etti.

Paintball oynayan öğrencilerle de bir araya gelen Bakan Gül, paintball silahıyla ateş ettiği içi su dolu kağıt bardakların hepsini vurdu.

Bakan Gül, bağlama çalıp türkü söyleyen öğrencilere de eşlik etti.

Çadır içerisinde ebru yapan öğrencileri ziyaret eden Gül, yaptığı ebru çalışmasını kuruması için ipe astı.

Öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanan Bakan Gül, okçuluk istasyonuna geçerek, öğrencilerle sohbetinin ardından ok attı.

Adalet Bakanı Gül'ün Aladağ Gençlik Kampı ziyaretine, Bolu Valisi Ahmet Ümit, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu, Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Bolu Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Turgut Delal, Bolu Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever ile Bolu Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Şerafettin Çilkara da eşlik etti.

Abdülhamit Gül, Aladağ, Bolu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2019 07:33 Kaynak: AA
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