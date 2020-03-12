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Adalet Bakanı Gül: "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:56 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Gerekli görüldüğü takdirde açık görüş dahil bütün ziyaretlerin kademeli olarak sınırlandırılması planlanmaktadır."
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