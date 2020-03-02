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Adalet Bakanı Gül: "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır.
10 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır.
Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:20 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır."
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