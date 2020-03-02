Adalet Bakanı Gül: "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır.

10 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Göçmenler) Artık mesele insani ve vicdani bir boyuta taşınmıştır. Bu drama kimse kayıtsız kalmamalıdır."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 05:20 Kaynak: AA
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