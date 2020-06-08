Adalet Bakanı Gül, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, gündemi değerlendirdi: (1)

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütün olarak seçim kanununun ele alınıp yeni bir kanun hazırlanmasının faydalı ve gerekli olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Adalet Bakanı Gül, gündemi değerlendirdi: (1), System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bütün olarak seçim kanununun ele alınıp yeni bir kanun hazırlanmasının faydalı ve gerekli olduğunu düşündüğünü bildirdi.

Gül, gazeteci Cüneyt Özdemir'in Youtube yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında cezaevlerinde ve adliyelerdeki uygulamaların sorulması üzerine Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde tüm tedbirlerin yerinde ve zamanında alındığını söyledi.

Cezaevlerindeki hükümlü ve tutukluların devlete emanet olduğunu dile getiren Gül, hükümlü ve tutuklulara zarar gelmemesi için cezaevi personelinin büyük fedakarlık gösterdiğini belirtti. Abdulhamit Gül, cezaevlerindeki tüm tedbirlerin uygulamasının sürdüğünü bildirdi.

Gazeteciler İsmail Dükel ve Müyesser Yıldız'ın gözaltına alındığının hatırlatılması üzerine Gül, yaşanan sürecin soruşturma çerçevesinde gerçekleştiğini ifade etti.

Soruşturmanın gizli olduğunu aktaran Gül, dosyanın kapsamını ve bu konudaki takdiri değerlendirme imkanının bulunmadığına işaret etti.

"Eksikliklerin giderilmesine yönelik çabalarımız ortada"

"Bu operasyonların, muhalif gazetecilere yönelik mıntıka temizliği olduğu görüşüne katılıyor musunuz?" sorusuna Gül, şöyle yanıt verdi:

"Yeni bir soruşturma var ve soruşturmanın ne olduğunu bilmiyoruz. Türk milleti adına görev yapan bir yargı var. Dosyanın gizli olması, bizim dosyanın tarafı olmamamız nedeniyle böyle bir yoruma katılmamız mümkün değil. Türkiye'de AK Parti ile birlikte özgürlük ortamı, bu konuda mevzuatta ve uluslararası sözleşmelerde önemli mesafeler katettik. Uygulamalarda eksikliklerin giderilmesine yönelik çabalarımız, hassasiyetlerimiz, ileri demokrasi anlamındaki tutumumuz ortada. Bizim polisimiz sırtında vatandaşı taşıyan bir polis."

Hukuka inandığını, güvendiğini, Türkiye'de hukuk devletinin var olduğunu belirten Gül, yanlışlar olduğunda yargı mensuplarının hukuk çerçevesinde haksızlığa izin vermeyeceğini, buna inancının tam olduğunu vurguladı.

OdaTV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan'ın tutuklanması sırasında darbedildiğine yönelik iddiaların anımsatılması üzerine Gül, bu konuda inceleme yapan savcılığın soruşturma sonrasında darp olmadığına karar verdiğini söyledi.

Abdulhamit Gül, Teftiş Kurulunun da iddiaların duyulmasının ardından inceleme başlattığını, bu konuda gerekli hassasiyeti gösterdiklerini dile getirdi.

AK Parti'nin "işkenceye, kötü muameleye sıfır tolerans" anlayışıyla önemli devrimler yaptığını belirten Gül, işkence ve kötü muameleye izin verilmeyeceğine dikkati çekti.

CHP'li Enis Berberoğlu ile HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın milletvekilliklerinin düşürülmesiyle ilgili soru üzerine Gül, bu konuda kesinleşmiş mahkeme kararlarının bulunduğunu hatırlatarak, "Anayasaya göre, kesinleşmiş mahkumiyet kararı Genel Kurulun bilgisine sunulduktan sonra sonuç budur." diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül, şöyle devam etti:

"2016 yılında Sayın Kılıçdaroğlu, 'Getirin tüm dokunulmazlıkları kaldıralım' dedi. Bugün Sayın Berberoğlu ile ilgili bir eleştirisi söz konusu olacaksa ana muhalefetin önce dönüp kendisine bakması lazım. Bu dokunulmazlık yollarının açılması, kaldırılmasıyla ilgili süreç CHP'nin oyları olmasaydı yaşanmazdı. CHP'nin desteği olmasaydı bu kanun, anayasa düzenlemesi geçmeyecekti. Sürecin bu hale evrilmesinin temelinde CHP'nin bu konuda vermiş olduğu destek ve oylar da vardır."

Milletvekillerinin, belediye başkanlarının seçimine ilişkin yasalarda eksiklik olup olmadığının sorulması üzerine Gül, "Bir bütün olarak seçim kanununun ele alınıp yeni bir kanun hazırlanmasının faydalı, gerekli olduğunu düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

HDP'li belediye başkanları yerine yapılan görevlendirmeler

"65 HDP'li belediye başkanının 51'inin görevden alınıp kayyum atanmasını Adalet Bakanı olarak nasıl değerlendiriyorsunuz, adil buluyor musunuz?" sorusu üzerine Gül, süreçlerin kanunlara ve kurallara göre yapıldığını söyledi.

Adalet Bakanı Gül, halkın oylarını alıp, oy aldığı kişinin evinin önüne çukur kazanlara, teröre ve Kandil'e sırtını dayayanlara "Niçin terörle aranıza mesafe koymuyorsunuz?" denilmesi ve bunun sorgulanması gerektiğini vurguladı.

Demokrasiyi, terörün aparatı haline getirmeye dünyanın hiçbir yerinde izin verilmeyeceğine işaret eden Gül, oy aldıklarına sırtını, Kandil'e yüzünü dönenlerle, terörle iş birliği yapanlarla ilgili gerekenin yapılacağını dile getirdi.

(Sürecek)

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Müyesser Yıldız, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.06.2020 10:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, gündemi değerlendirdi: (1) - Son Dakika

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