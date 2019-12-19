Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız."

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Hablemitoğlu cinayeti) Yargı büyük bir titizlikle çalışmasını sürdürmekte bizler de gerekli temaslarımızı yaparak tüm gayretleri ortaya koymaktayız."

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 11:38 Kaynak: AA
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