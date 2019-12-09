Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:14 Kaynak: AA
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