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Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 10:14 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Hak ve özgürlüklerin daha da geliştirilmesi için yeni bir İnsan Hakları Eylem Planı'nı hazırlıyoruz."
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