Adalet Bakanı Gül "Hakeden hakettiği cezayı almıştır"
44 dakika önce
Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır.
Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır. Bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Hakeden hakettiği cezayı almıştır" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
(İHA)
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