Bakan Gül, 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi - Son Dakika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Trabzon'da teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in hayatını konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi.

Adalet Bakanı Gül, Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin ve hakim, savcı adaylarıyla birlikte Yargıtay Binası Salonu'nda 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmini izledi. Bakan Gül, etkinlik sonrasında katılımcılarla sohbet etti.

Türkiye Adalet Akademisi (TAA) Başkanı Muhittin Özdemir, "Filmi izlerken gerçekten çok duygulandık. Özellikle vatan sevgisi nedir, vatan için nasıl mücadele edilir, yokluktan şehitliğe giden bir yol gördük. Şehadete giden yol çok kutlu, çok duygulandık. Filmin özellikle sonunu gözyaşlarıyla izledik. Herkesi filmi izlemesini öneriyorum çünkü ibret alınacak çok şey var. Vatan için mücadele etmek ne demek, fedakarlık ne demek bu filmde görmüş olduk" dedi.

Muhittin Özdemir ayrıca hakim ve savcı adayları için sanatsal ve kültürel etkinlikler organize etmemeye devam edeceklerini söyledi.

Hakim ve savcı adayları ise filmde milli ve manevi duyguların hassasiyetle işlendiğini anlatarak, teröre en güzel cevabın milli birlik ve beraberlik olduğunu söyledi.