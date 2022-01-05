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Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği "Reis Bey" oyununu yorumladı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği "Reis Bey" oyununu yorumladı

05.01.2022 10:06

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet ve merhamet, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir değer. ve sadece yargı, duruşma salonlarında değil, hayatın her alanında adalet ve merhametin egemen olduğu bir dünyayı insanlar, insanımız kuracaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Adalet ve merhamet, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir değer. ve sadece yargı, duruşma salonlarında değil, hayatın her alanında adalet ve merhametin egemen olduğu bir dünyayı insanlar, insanımız kuracaktır." ifadesini kullandı.

Bakan Gül, Türkiye Adalet Akademisi'nde eğitimi devam eden hakim ve savcı adaylarıyla birlikte izlediği Necip Fazıl Kısakürek'in "Reis Bey" adlı tiyatro oyununun ardından açıklamalarda bulundu.

Kısakürek'in Türk edebiyatına önemli eserler nakşettiğini belirten Gül, "Reis Bey de önemli eserlerinden birisi. Adaletin merhametle iç içe geçtiğini hatırlatıyor. Adalet, merhamet birbirinden ayırt edilemez çok ulvi değerler, kutsal değerler. ve adaletse yeri göğü ayakta tutan temel değer." diye konuştu.

"Reis Bey" oyununda, suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar herkesin suçsuz olacağı gibi, lekelenmeme hakkının anlatıldığını, bunların çok önemli değerler olduğunun vurgulandığını kaydeden Gül, "Bunlar evrensel, insanlığın ortak değerleri. Yeryüzü adaletle ayakta duruyor ve orada da söylediği gibi, 'Ağlayabilseydiniz anlayabilirdiniz' diye, Reis Bey'e söylediği söz asla unutulacak bir söz değil." dedi.

Hakim ve savcı adaylarıyla tiyatro oyununu izlemekten memnuniyet duyduğunu dile getiren Gül, adalet ve merhametin her alanda hakim olduğu bir dünyaya ihtiyaç olduğunu belirtti.

Bakan Gül, "Adalet ve merhamet, insanlığın ihtiyaç duyduğu bir değer. ve sadece yargı, duruşma salonlarında değil, hayatın her alanında adalet ve merhametin egemen olduğu bir dünyayı insanlar, insanımız kuracaktır. Daha da iyi bir dünyaya hep beraber inşallah ulaşacağız." görüşünü paylaştı.

Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği Reis Bey oyununu yorumladı
Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği Reis Bey oyununu yorumladı
Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği Reis Bey oyununu yorumladı
Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği Reis Bey oyununu yorumladı
Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği Reis Bey oyununu yorumladı
Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği Reis Bey oyununu yorumladı
Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği Reis Bey oyununu yorumladı

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Adalet Bakanı, Tiyatro, Adalet, Savcı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği 'Reis Bey' oyununu yorumladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Adalet Bakanı Gül, hakim ve savcı adaylarıyla izlediği "Reis Bey" oyununu yorumladı - Son Dakika
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