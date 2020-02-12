Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı. (5)

Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:34 Kaynak: AA
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