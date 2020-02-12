Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 11:34 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde gerçekleştirilen Hakim ve Savcı Yardımcılığı Çalıştayı'na katıldı. (5)
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