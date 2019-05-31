Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa...
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Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor. "
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:39 Kaynak: AA
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