Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul'daysa alıp onu Kars'a gönderemeyeceksiniz.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:39 Kaynak: AA
: "(Hakim ve savcılara coğrafi teminat) Hakim bir karar verdi diye İstanbul
'daysa alıp onu Kars
'a gönderemeyeceksiniz. Hakim savcılarımız kararlarını verirken bir gün alıp filan adliyeye göndermeme hususunda teminat getiriyor. "
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