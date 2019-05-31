Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:02 Kaynak: AA
: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına kıyafetine değil... Bunlar eski alışkanlıklar."
Etek boyu tartışmasının kahramanı kadın avukat, aynı etekle adliyede poz verdi
Erdoğan: İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak
Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı
Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi!