Adalet Bakanı Gül: "Hakim, yargı mensubu önündeki dosyaya bakacak, vatandaşın, avukatın kılığına...

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Erdoğan: İlk kez hakim ve savcı yardımcılığı oluşturulacak

Milli Savunma Bakanlığı paylaştı! İşte yerli ve milli L-UMTAS füzesinin atış anı

Binali Yıldırım, Kadir Topbaş'ı ziyaret ettiği için kendisini eleştiren Nihal Olçok'a cevap verdi!