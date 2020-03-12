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Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler,...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 10:46 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi gözlemlenmeyen ilk kez kuruma gelen tutuklu ve hükümlüler, 14 gün süreyle ayrı bir bölümde tutuluyor."
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