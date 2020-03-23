Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur.

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:10 Kaynak: AA

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