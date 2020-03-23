Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur.
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur.
Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olan vatandaşlarımızın izolasyonu zorunludur. Bu tedbiri ihlal eylemi suçtur."
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:10 Kaynak: AA
Son Dakika Sokağa çıkma yasağına kulak asmayan 77 yaşındaki dede: Beni yakışıklı çekin Bir kentimizde uyarıları dikkate alan yok! Cadde ve sokaklar dolup taştı Koronavirüsten bayıldığını söyleyip vatandaşlardan para alan şahıs yakalandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor