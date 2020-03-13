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Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:38 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Hastalık belirtisi olanların ceza infaz kurumlarına alınmaması, tedavileri yapıldıktan sonra alınmaları kararlaştırıldı."
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