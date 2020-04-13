Son Dakika › Politika › Adalet Bakanı Gül: 'Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi,... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi,...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda.
Adalet Bakanı Gül: "Hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlü yoğun bakımda."
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:16 Kaynak: AA
Son Dakika Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti Davutoğlu'ndan bir dönem beraber yol yürüdüğü Soylu'nun istifa kararına ilk yorum İstifa kararından vazgeçen Soylu, Bahçeli'ye özel olarak teşekkür etti Rizeli müzisyenin Süleyman Soylu için bestelediği şarkı, paylaşım rekoru kırıyor