Adalet Bakanı Gül: "Hdp'nin Kendi Amblemiyle Çıkmayıp CHP Gibi Bir Partinin İçinden Çıkması, İyi...

Adalet Bakanı Gül: "HDP'nin kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması, bu millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur.

Adalet Bakanı Gül: "HDP'nin kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması, bu millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur."

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