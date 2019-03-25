Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Hdp'nin Kendi Amblemiyle Çıkmayıp CHP Gibi Bir Partinin İçinden Çıkması, İyi...

Adalet Bakanı Gül: "Hdp'nin Kendi Amblemiyle Çıkmayıp CHP Gibi Bir Partinin İçinden Çıkması, İyi...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "HDP'nin kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması, bu millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "HDP'nin kendi amblemiyle çıkmayıp CHP gibi bir partinin içinden çıkması, İYİ Parti gibi milliyetçi görünümlü bir partinin içinden çıkması, bu millete karşı ahlaki olmayan bir tutumdur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:22 Kaynak: AA

İYİ Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Abdülhamit Gül, Güncel
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