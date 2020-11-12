Adalet Bakanı Gül: "Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin.

Adalet Bakanı Gül: "Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin.

Adalet Bakanı Gül: "Hiç kimsenin tavsiyesine, talimatına bakarak değil, dosyaya bakarak, vicdanınıza göre karar verin. Bu konuda hakim ve savcıların yanında güçlü şekilde durmaya devam edeceğiz."

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