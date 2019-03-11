Adalet Bakanı Gül: "Hile ve Kumpaslarla Hukuku Çiğneyenlerin Türk Yargısı İçinde Yeri Yoktur"
1 saat önce
- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur."
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:24 Kaynak: AA
ÖSYM, 25 Bin Lira Maaşla Personel Alacak
Patateste Gümrük Vergisi Sıfırlandı, İthalat 200 Bin Ton ile Sınırlandırıldı
Acun Ilıcalı, Survivor'a Yeni Katılan Sabriye'ye Övgü Yağdırdı
Dünyanın Önde Gelen Orduları, Türkiye'de Üretilen Yanık Kreminin Peşine Düştü