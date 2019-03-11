Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Hile ve Kumpaslarla Hukuku Çiğneyenlerin Türk Yargısı İçinde Yeri Yoktur"

Adalet Bakanı Gül: "Hile ve Kumpaslarla Hukuku Çiğneyenlerin Türk Yargısı İçinde Yeri Yoktur"

1 saat önce

- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

- Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yargı Etiği Bildirgesi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk Yargı Etiği Bildirgesi en başta bağımsızlık ve tarafsızlığın önemine, hukukun, hak ve hürriyetlerin üstünlüğüne, insan onurunun, doğruluk ve dürüstlük gibi değerlerin önceliğine, saygı ve nezaketin, mesleğe yakışan olgun davranışların değerine vurgu yapıyor"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Hile ve kumpaslarla hukuku çiğneyenlerin, vicdanını terör örgütüne esir edenlerin, Türk yargısı içinde yeri yoktur."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:24 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Adalet Bakanı, Güncel
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