Adalet Bakanı Gül: "Hukuk Hakimi Emekli Oluncaya Kadar Hukuk Hakimi Olarak, Ceza Hakimiyse Ceza...

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

-Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'nda soruları cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AA Editör Masası'na konuk oldu.

Gül: "(Yargıda ihtisaslaşma) Nasıl başlarsa, hukuk hakimi emekli oluncaya kadar hukuk hakimi olarak, ceza hakimiyse ceza ihtisası olarak devam edecek"

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