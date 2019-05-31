Adalet Bakanı Gül: "(Hukuk mesleklerine giriş sınavı) Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Hukuk mesleklerine giriş sınavı) Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz.
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:48 Kaynak: AA
: "(Hukuk mesleklerine giriş sınavı) Şu an okuyan öğrencilerimiz için öyle bir şey düşünmüyoruz. Yeni tercih edecekler, bitirince avukatlık mesleğini yapmak için artık bir sınava gireceğini bilecek."
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