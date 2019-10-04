Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Hukuk mesleklerine giriş sınavı da bu düzenlemede yer alıyor"
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Adalet Bakanı Gül: "Hukuk mesleklerine giriş sınavı da bu düzenlemede yer alıyor"

30 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Gül: Hukuk mesleklerine giriş sınavı da bu düzenlemede yer alıyor

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:29 Kaynak: AA
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