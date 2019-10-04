Adalet Bakanı Gül: "Hukuk mesleklerine giriş sınavı da bu düzenlemede yer alıyor"
30 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 01:29 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Trbabzon'da Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
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