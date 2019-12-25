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Adalet Bakanı Gül: "Hukukun üstün olduğu devlet, güçlülerin üstün olduğu değil, haklıların güçlü...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 11:38 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
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