Adalet Bakanı Gül, Huzurevini Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül , "Devlet, millet için var. Devlet insanı yaşatmak, daha güzel hallerde, daha iyi şekilde yaşatmak için var. Sizler bu ülkeyi, bu şehirleri bizlere emanet ettiniz. Sizlerin emeğini asla inkar edemeyiz." dedi.Bir dizi etkinlik için kente gelen Gül, Küçük Sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi 'nde bulunan iş yerleri ve fabrikaları gezdi, işletmeci ve çalışanlarla sohbet etti.Bakan Gül, daha sonra Çakmaklar Mahallesi'ndeki İzzet Baysal Huzurevini ziyaret ederek, buranın kadın sakinlerine karanfil takdim etti, Dünya Yaşlılar Haftası'nı kutladı.Huzurevinde kalanlarla pasta da kesen Gül, yaptığı konuşmada, ziyaretten büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirerek, "Yaşlılarına, büyüklerine saygıda kusur etmeyen bir anlayış, bizim anlayışımızdır. Esasen az önce dile getirildiği gibi kişi hissettiği yaştadır. Hepinizi maşallah iyi gördüm. Hepiniz yaşam dolusunuz, hayat dolusunuz." diye konuştu.Bakan Gül, Türk toplumunun, yaşlısına ve büyüğüne hürmet eden bir anlayışa sahip olduğunu vurgulayarak, "Çünkü Allah nasip ederse yaşlanmak da ayrı bir nimettir. Bu yaşı, bu ömrü göremeyenler de var. Sağlık, sıhhat içerisinde ulaşabilmek ayrı bir mutluluk. Bugün, bu birliktelik bizim için çok anlamlı. Sadece bir hafta değil, her zaman bu saygıyı göstermemiz lazım. Çok şükür Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde devletimiz, sosyal devlet olarak her zaman yaşlımızın yanındadır." şeklinde konuştu.Denetimli Serbestlik Birimi'nin her ay huzurevlerine hizmet verdiğini hatırlatan Gül, şunları kaydetti:"Kuaförlerimiz ücretsiz gelecekler; hanımefendiler, beyefendiler daha güzel daha yakışıklı olacaklar. Her ay hizmetkarınız olarak devletimiz yanınızda. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, tüm kurum müdürlerimiz hepimiz sizin içiniz. Devlet, millet için var. Devlet insanı yaşatmak, daha güzel hallerde, daha iyi şekilde yaşatmak için var. Sizler bu ülkeyi, bu şehirleri bizlere emanet ettiniz. Sizlerin emeğini asla inkar edemeyiz."Konuşmanın ardından AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay'ı makamında ziyaret eden Bakan Gül, Cumhur İttifakı'nın AK Parti'li Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin 'e destek olmak için geldiklerini, Bolu halkının da desteğini beklediklerini söyledi.Bakan Gül, daha sonra Kent Meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırını ve ardından Milliyetçi Hareket Partisi Bolu İl Başkanlığını ziyaret etti.