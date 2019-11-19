Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor"
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza indirimine ilişkin, "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ceza indirimine ilişkin, "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor. Cezaya ilişkin ileri ki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti grup toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Gül, ikinci yargı paketinde Ceza Muhakeme Kanunu ile ilgili düzenlemeler olacağına dikkat çekerek, "4 milyonun üzerinde dosya hukuk mahkemelerinde görünüyor. Orayı hızlandırıcı, daha rasyonel hale getirici düzenlemeler düşünülüyor" ifadelerini kullandı.


Ceza indirimine ilişkin soruya Gül, "İkinci yargı paketinde cezaya ilişkin düzenleme öngörülmüyor. Cezaya ilişkin ileri ki paketlerde yargı reformu çerçevesinde gündemde olan konular gelebilir. Ama hukuk yargılamalarıyla ilgili noterlik, icralara yönelik boşluğu gibi birtakım kendi malını satabilmesine yönelik vatandaş lehinde olan, yargılamayı hızlandıran düzenlemelerden oluşuyor" dedi.


Bakan Gül, ceza indirimi konusunun yargı paketlerinden önce Meclis'te ve siyasi partilerin belirleyeceğini ifade etti. - ANKARA

Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 12:58 Kaynak: İHA
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