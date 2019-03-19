Adalet Bakanı Gül, "İlk Oy Hareketi" Çadırını Ziyaret Etti
29 dakika önce
- Bolu Kent meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırı Adalet Bakanı Gül'ün çadıra girişi Adalet Bakanı Gül'ün gençlerle sohbeti Toplu fotoğraf çekimi BOLU - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Kent Meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırını ziyaret etti.
- Bolu
Kent meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırı Adalet Bakanı Gül
'ün çadıra girişi
Adalet Bakanı Gül'ün gençlerle sohbeti
Toplu fotoğraf çekimi BOLU - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
, Bolu Kent Meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırını ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: AA
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