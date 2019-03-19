Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, "İlk Oy Hareketi" Çadırını Ziyaret Etti

Adalet Bakanı Gül, "İlk Oy Hareketi" Çadırını Ziyaret Etti

29 dakika önce

- Bolu Kent meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırı Adalet Bakanı Gül'ün çadıra girişi Adalet Bakanı Gül'ün gençlerle sohbeti Toplu fotoğraf çekimi BOLU - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Kent Meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırını ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül,
- Bolu Kent meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırı
Adalet Bakanı Gül'ün çadıra girişi
Adalet Bakanı Gül'ün gençlerle sohbeti
Toplu fotoğraf çekimi BOLU - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Bolu Kent Meydanı'nda bulunan "İlk Oy Hareketi" çadırını ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.03.2019 09:59 Kaynak: AA

Abdulhamit Gül, Bolu, Abdülhamit Gül, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! İran'da Yolcu Uçağı İniş Sırasında Alev Aldı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Basketbolcunun Duygusal Paylaşımına Kayıtsız Kalmadı Müge Anlı İle Tatlı Sert Programında Herkesi Şaşırtan İddia: Kocasının Katiliyle Evlendi! Erdoğan, Yerel Seçimler Öncesi Tüm Teşkilatları Uyardı: Vatandaşı Anlamakta Zorlananlar Var
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.3.2019 22:28:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, "İlk Oy Hareketi" Çadırını Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]