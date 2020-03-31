Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste.

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek."

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:16 Kaynak: AA

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