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Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste.
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste.
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Bizim de gözümüz kulağımız Mecliste. Çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:16 Kaynak: AA
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