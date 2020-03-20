Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek." - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: '(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek.' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek."

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 03:22 Kaynak: İHA

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