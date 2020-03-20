Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı.

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı. (2)

Adalet Bakanı Gül: (İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı.

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:20 Kaynak: AA

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