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Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağı) Süreçte çok şey söylendi,...
14 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağı) Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz.
Adalet Bakanı Gül: "(İnfaz düzenlemesinin kaç kişiyi kapsayacağı) Süreçte çok şey söylendi, doğrusunu Mecliste kanun teklifi verildiğinde, yasalaştığında göreceğiz."
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:20 Kaynak: AA
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