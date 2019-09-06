Adalet Bakanı Gül: "İnfaz süreleri ile ilgili teknik çalışmalarımızı tamamladık.
36 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: "İnfaz süreleri ile ilgili teknik çalışmalarımızı tamamladık.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "İnfaz süreleri ile ilgili teknik çalışmalarımızı tamamladık. Meclisin gündeminde ilk sıralarda olacak." - ANKARA
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