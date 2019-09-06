Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık,...
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Adalet Bakanı Gül: "İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık,...

35 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: AA
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