Adalet Bakanı Gül: "İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık,...
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Adalet Bakanı Gül: "İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:44 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "İnfazın ertelenmesi konusu af değil. İnfaz sürelerini masaya yatırdık, alternatifler var. Meclis alternatifler üzerinden en doğrusunu seçecektir."
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