Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da...
Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır" -"İsveç ve Norveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa'da Charlie Hebdo dergisi çirkin bir...
Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı, hak ve özgürlüklere ilişkin standartları daha da yükseltmek için önemli yol haritası olacaktır"
- "İsveç ve Norveç'te kutsal kitabımız Kuran-ı Kerim'e yapılan saldırıların hemen ardından bu defa Fransa'da Charlie Hebdo dergisi çirkin bir provokasyonu sahneye koymaya hazırlanıyor"
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı Robert Spano, Türkiye Adalet Akademisi'nde düzenlenen "24. Dönem Hakim ve Savcı Adayları Eğitimi Açılış Programı"na katıldı.
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