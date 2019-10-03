Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı'nda güncelleme çalışmalarını başlattık"
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Adalet Bakanı Gül: "İnsan Hakları Eylem Planı'nda güncelleme çalışmalarını başlattık"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek...

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi İçin Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması Ortak Projesi"nin, Sheraton Hotel'de gerçekleştirilecek açılış konferansında konuştu. (2)

Adalet Bakanı Gül: İnsan Hakları Eylem Planı'nda güncelleme çalışmalarını başlattık

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 11:05 Kaynak: AA
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