Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır...
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Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır...

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız."

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız."
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:29 Kaynak: AA
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