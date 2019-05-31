Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır...
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız."
Adalet Bakanı Gül
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:29 Kaynak: AA
: "(İnsan Hakları Eylem Planı) Öz güven içinde ve nerede br ihlal varsa buna sıfır tolerans gösterilecek şekilde bu belgemizi de yakın zamanda açıklayacağız."
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