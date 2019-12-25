Adalet Bakanı Gül: "İnsan hakları, insanda doğuştan varolan haklardır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'İnsan hakları, insanda doğuştan varolan haklardır' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "İnsan hakları, insanda doğuştan varolan haklardır"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hakimevi'nde düzenlenen İnsan Hakları Eylem Planı Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Gül: İnsan hakları, insanda doğuştan varolan haklardır

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.12.2019 10:53 Kaynak: AA
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