Adalet Bakanı Gül, IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumuna katıldı - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumuna katıldı
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün programı izlemesi Toplu fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.
Programın yapıldığı salon ve katılımcılar
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün programı izlemesi
Toplu fotoğraf çektirilmesi İSTANBUL - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Üsküdar Belediyesi, Marmara Üniversitesi ve 15 Temmuz Derneği ortaklığında hazırlanan IV. Uluslararası 15 Temmuz Sempozyumu'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:29 Kaynak: AA
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