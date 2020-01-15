Adalet Bakanı Gül: "İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da "Elektronik Tebligat Tanıtım Programı"nda konuştu. (1)

Adalet Bakanı Gül: İyi işleyen bir yargı sistemi için iyi işleyen bir tebligat sistemi şarttır

Abdülhamit Gül, Abdulhamit Gül, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 11:16 Kaynak: AA
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