Adalet Bakanı Gül: "İyi Parti Genel Başkanı Çıkıp 'Mehmetçik Cezaevinde' Diyor.
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor.
Adalet Bakanı Gül
: "İYİ Parti
Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın"
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA
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