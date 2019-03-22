Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "İyi Parti Genel Başkanı Çıkıp 'Mehmetçik Cezaevinde' Diyor.

Adalet Bakanı Gül: "İyi Parti Genel Başkanı Çıkıp 'Mehmetçik Cezaevinde' Diyor.

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "İYİ Parti Genel Başkanı çıkıp 'Mehmetçik cezaevinde' diyor. Ne zaman darbeciler Mehmetçik oldu? Onlar haindir. Onların adını Mehmetçik'imizin adıyla bir arada anamazsın"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 09:08 Kaynak: AA

Abdülhamit Gül, İYİ Parti, Politika
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