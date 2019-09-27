Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti
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Adalet Bakanı Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti

11 dakika önce

İzmir Adliyesi ziyareti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliyeye girişi Bakan Gül'ün başsavcılık makamında fotoğraf çekimi Bakan Gül'ün Adliye yemekhanesinde personel ile yemek yemesinden detaylar Adliye çıkışı toplu fotoğraf İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti.

İzmir Adliyesi ziyareti

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliyeye girişi

Bakan Gül'ün başsavcılık makamında fotoğraf çekimi

Bakan Gül'ün Adliye yemekhanesinde personel ile yemek yemesinden detaylar

Adliye çıkışı toplu fotoğraf İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti

Abdülhamit Gül, İzmir Adliyesi, Başsavcı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:57 Kaynak: AA
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