Adalet Bakanı Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti
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İzmir Adliyesi ziyareti Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliyeye girişi Bakan Gül'ün başsavcılık makamında fotoğraf çekimi Bakan Gül'ün Adliye yemekhanesinde personel ile yemek yemesinden detaylar Adliye çıkışı toplu fotoğraf İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 09:57 Kaynak: AA
İzmir Adliyesi ziyareti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün adliyeye girişi
Bakan Gül'ün başsavcılık makamında fotoğraf çekimi
Bakan Gül'ün Adliye yemekhanesinde personel ile yemek yemesinden detaylar
Adliye çıkışı toplu fotoğraf İZMİR - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir Adliyesi'ni ziyaret etti.
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