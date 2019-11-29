Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Bunu şiddetle,...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Bunu şiddetle,... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Bunu şiddetle,...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yantıladı.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yantıladı.

"(Yargı reformu Paketi) Bu paketler devam edecek. Milletimizin sorunlarını çöze çöze daha fazla hem yargıya güvenin arttığı hem adalet hizmetlerinin etkinleştiği süreci hep beraber yaşayacağız"

"( İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir. Bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz"

Adalet Bakanı Gül: (İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Bunu şiddetle,...

Abdülhamit Gül, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 03:02 Kaynak: AA
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