Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaretinin ardından basın mensuplarının sorularını yantıladı.

"(Yargı reformu Paketi) Bu paketler devam edecek. Milletimizin sorunlarını çöze çöze daha fazla hem yargıya güvenin arttığı hem adalet hizmetlerinin etkinleştiği süreci hep beraber yaşayacağız"

"( İzmir'de Alevi vatandaşın evinin duvarına yazı yazılması) Yaşanan hadise hiçbirimizin kabul edemeyeceği bir eylemdir. Bunu şiddetle, nefretle kınıyoruz"