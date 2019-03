Adalet Bakanı Gül: "Kadın, Arkasında Hukuk ve Adalet Olduğu İçin Güçlüdür"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyoruz.

Adalet Bakanı Gül, Bakanlıkta görev yapan kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Kadın çalışanların ofislerini tek tek ziyaret ederek onlara karanfil ve hediyeler veren Gül, Bakanlık binasının girişinde kadın çalışanlarla toplu fotoğraf çektirdi.



8 Mart dolayısıyla tüm kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Bakan Gül, "Dünya Kadınlar Günü, bir gün için değil; her zaman kutlanması, her zaman bu bilincin artarak devam etmesi gerekir. Kadınların hem sosyal hem de kamusal alanda, hiçbir şekilde cinsiyet ayrımına ya da herhangi bir ayrıma tabi tutulmadan eşit bir şekilde toplumun her kesiminde yer almasını sağlamalıyız." dedi.



Kadın hakları yönünde önemli gelişmeler yaşandığını vurgulayan Gül, toplumun her kesiminin bu konuya duyarlı olmasıyla sorunların en aza ineceğine işaret etti.



Gül, "Kadına yönelik nefret dilinin, cinsel istismarın, şiddetin kabulü asla mümkün değil. Bu konuda sıfır tolerans gösteriyoruz, yaklaşımımız bu yönde. Yargı da çok özel bir gayret göstererek, bu hususta her zaman mağdurun, haksızlığa uğrayan, şiddete uğrayan kadının yanında olmuştur. Elbette sadece yargıda değil toplumun her kesiminde bu konuda özel bir duyarlılığa ihtiyaç vardır." diye konuştu.



Adalet Bakanı Gül, sözlerini şöyle tamamladı:



"Kadına verilen haklar, bir lütuf değildir. Kadın birey olduğu için bu haklara doğuştan sahiptir. Kadının arkasında bir erkeğin olmadığına, kadının arkasında hukukun olduğuna inanıyoruz. Kadın, arkasında hukuk ve adalet olduğu için güçlüdür. Kadın toplumun eşit ve güçlü bir bireyi olarak toplumun her alanına katılım sağlayan, toplumun en önemli değerlerindendir. Şiddetin, istismarın, nefret dilinin olmadığı ve kadının daha da güçlü olduğu toplumun her kesiminde milat olmasını temenni ediyorum."

