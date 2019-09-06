Adalet Bakanı Gül: "(Kadına şiddet) Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını...
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Adalet Bakanı Gül: "(Kadına şiddet) Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz."
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 11:46 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "(Kadına şiddet) Bir çocuğun, bir kadının ölmesini, şiddete maruz kalmasını önleyecekse değil kanun Anayasa'yı bile değiştiririz."
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