Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz"
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz"

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen "Aile Hukuku Çalıştayı"na katıldı. (2)

Adalet Bakanı Gül: Kadına şiddet konusunda hiç bir toleransımız olamaz

Adalet Bakanlığı, Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 11:01 Kaynak: AA
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