Adalet Bakanı Gül, kadına şiddete asla tolerans tanınmayacağını bildirdi Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, kadına şiddete asla tolerans tanınmayacağını bildirdi Açıklaması

23.03.2021 15:43
Adalet Bakanı Gül, kadına şiddete asla tolerans tanınmayacağını bildirdi Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan, daha fazla çalışmaya devam edeceklerini bildirdi.

Gül, Ankara Hakimevi'nde, "Çocuk Adalet Merkezi" kurulmasına ilişkin Erzurum Büyükşehir Belediyesi ile yapılan iş birliği protokolünün imza törenine katıldı.

Bakan Gül, burada yaptığı konuşmada, asıl olanın suça giden yolları ortadan kaldırmak olduğunu, bu konuda da toplumun her kesimine bir duyarlılık ve hassasiyet düştüğünü belirtti.

Üçüncü sayfa haberlerinde aile mefhumunu ve kadını tüm topluma deşifre edecek şekilde haberler yapıldığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Toplumun asla tasvip edemeyeceği değerleri, magazin uğruna, reyting uğruna aileyi ve kadını malzeme edenleri en ağır şekilde, şiddetle kınıyorum. Kadın, aile ve çocuk reyting uğruna, magazin uğruna feda edilebilecek bir konu değildir. Onlar, korunması gereken en kutsal değerlerdir. Medyadan da hukuktan da yargıdan da kolluktan da her alanda, toplumun bu konuda ödevleri vardır. Hep birlikte bu ödevleri yerine getirmek toplum olarak hepimizin ortak sorumluluğudur."

"Bir tek kadının şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar çalışmaya devam edeceğiz"

Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) ile kolluk ve adli destek müdürlükleri görevlilerine seslenen Gül, şunları kaydetti:

"Bir kadın, ŞÖNİM'e, karakola, adliyeye geldiğinde lütfen ama lütfen bu olayı sıradan bir olay olarak görmeyin. Öncesini, evveliyatını, mutlaka titiz bir şekilde araştırın, kanun, genelge, tüm mevzuat, teknik altyapı, personel, herkesin bu konuda büyük bir teyakkuz içerisinde olması lazım. O yakınmayla gelen kadının, yakınmasının feryada dönüşmemesi için her türlü gayreti göstermenizi sizlerden bekliyoruz. O yakınmanın feryada dönüşmemesi için hiçbir mazeretiniz yoktur. Bu konuda en büyük teyakkuzu göstermenizi sizlerden bekliyoruz. Şiddetin küçüğü büyüğü olmaz. O kapıya gelen kadın bir sonraki güne daha emin ve emniyet içerisinde başlamalıdır. Bunu sağlamak sizin elinizde. Bunun aması, fakatı da yoktur. Her zaman ifade ettiğimiz gibi, bizim temel hareket noktamız bir tek vatandaşımızın, bir tek kadının dahi şiddetle yüz yüze gelmediği vakte kadar durmadan daha fazla çalışmaya devam edeceğiz."

Gül, bu konuda İnsan Hakları Eylem Planı'nda çok önemli adımlar ve hedefler olduğunu, 6284 sayılı Kanun ve ilgili tüm mevzuatlarla yaklaşımın da ortada olduğunu dile getirdi.

İnsan Hakları Eylem Planı'nda açıklandığı üzere, ısrarlı takip fiillerinin müstakil bir suç olarak düzenlenmesinin ve caydırıcı bir cezayla bu yasal düzenlemenin yapılmasının takip edilip en kısa sürede sonuçlandırılması gereken bir konu olduğunu aktaran Gül, "Hiçbir kadının ısrarlı takiple gerek teknolojik dijital SMS'lerle, sosyal medyadan ya da fiziki olarak evde, çarşıda, iş yerinde, pazarda bir başkasının tacizine, ısrarlı takibine maruz kalmasını kabul edemeyiz. Bu konuda caydırıcı cezaları, kanunlarımıza getirmeyi hedefliyoruz. Bu konuda en yakın zamanda netice alacağımıza yine inanıyoruz." diye konuştu.

"Sıfır tolerans ilkesini daha güçlü bir şekilde koruyarak sürdüreceğiz"

Boşanmış bir kadına şiddet fiili işleyen kişinin cezasının ağırlaştırılması ve buna benzer diğer tüm adımları da Eylem Planı'nda ortaya koyduklarını vurgulayan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunlarla sınırlı değil. Bu konuda daha da fazlasını yapacağız. Bir kadının dahi şiddete maruz kalmaması için yaptıklarımızın, attığımız adımların ötesinde bu adımları da kanuni düzenlemeleri de en kısa zamanda yapma hususunda her türlü çabayı ortaya koyacağız ve hiçbir insanımızın, kadının şiddete maruz kalmadığı, çocukların suça sürüklenmediği bir toplumu hep beraber inşa edeceğiz.

Bu sadece hakimin, savcının, polisin, ailenin, öğretmenin, okulun da değil, hep birlikte, medyasıyla sivil toplumuyla, yerel yönetimiyle toplum olarak topyekun mücadele ve farkındalıkla bu tür insanlık dışı fillere karşı başarıyı hep beraber ulaştıracağız. Kadına yönelik şiddete asla ama asla tolerans tanıyamayız. Sıfır tolerans ilkesini daha güçlü bir şekilde koruyarak sürdüreceğiz. Bu konuda hangi adım, mevzuat, düzenleme gerekiyorsa bunların da yine hükümetimiz olarak takipçisi olacağız. Mücadelemizi bu konuda sürdüreceğiz."

Adalet Bakanı, Erzurum, Ankara, Adalet, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül, kadına şiddete asla tolerans tanınmayacağını bildirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Banyoda düşen 19 yaşındaki genç öldü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Draghi ve Merkel'le görüştü Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi Dünya futbolunda son 10 sezonun en iyi takımları arasına Fenerbahçe, Beşiktaş ve Galatasaray da girdi 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu 28 yaşındaki genç, annesi tarafından odasında ölü bulundu Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir Mahir Ünal işaretini verdiği Kabine revizyonunun detayları netleşti: 6-7 bakan değişebilir 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı 'Ronaldo'ya karşı koyamam' diyen G.Saray'ın eski yengesi yine bombayı patlattı Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Mezar odalarında rezil görüntü! Sütyen ve kadın ayakkabıları bulundu Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada Kurt sürüsü, kendilerine kafa tutan köpeği saniyeler içinde parçaladı! O anlar kamerada
Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu Emekli resim öğretmeni 'Ölmek istiyorum' dedikten sonra evde cansız bedeni bulundu         
22:35
Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi Ekonomi Reformları Eylem Planı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın sitesinden ilan edildi         
21:45
Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi Son Dakika: Liselerde yüz yüze sınavlar 3 Mayıs'a ertelendi         
21:07
Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı Sunucu Bircan Bali'nin estetiksiz hali ağızları açık bıraktı         
20:28
Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 23 Mart günü koronavirüs nedeniyle 138 kişi vefat etti, 26 bin 182 yeni vaka tespit edildi         
19:48
Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi Limandaki gemide 3 ton 860 kilo esrar, 99 bin uyuşturucu hap ele geçirildi         
18:16
Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı Nişanlandığı ABP Genel Başkan Yardımcısı'nın evli olduğunu öğrenen kadın Esra Erol'la çıktı, genel başkan yayına bağlandı         
17:14
İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler İnsanlığın öldüğü an! Kurtarmak yerine iki kişinin çırpına çırpına boğularak ölmesini izlediler         
16:01
Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu Fenerbahçe istemedi, Ersun Yanal ısrar etti! Belki de tarihe geçecek bir transfere sebep oldu         
15:07
Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı: Annesi değil ablası gibi         
14:53
Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi Dayısının rehin aldığı genç kız, o anları paylaşıp yardım istedi: Ağzımda torpil patlatmak istedi         
14:14
Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı Esnaf ile zabıta arasında sopalı demirli kavga! 3 memur yaralandı         
14:13
3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor 3 yılda zar zor inşa ettikleri evlerine heyelan nedeniyle giremeyen aile devletten yardım bekliyor         
12:58
Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın Adliye önünde utanç tablosu! Eşini öldüren katil zanlısını tezahüratlarla karşıladılar: Adamın kralısın         
12:21
"Eşofmandan bıktım" diyen Nurgül Yeşilçay, derin yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi         
11:03
"Andımız okutulsun mu?" anketi! AK Parti ve MHP seçmeninin tercihi netleşti         
09:48
Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı Süper Lig'de Fatih Tekke sürprizi! Görüşmeler resmen başladı         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2021 22:54:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül, kadına şiddete asla tolerans tanınmayacağını bildirdi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei