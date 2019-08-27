Adalet Bakanı Gül: "Kadına yönelik şiddet konusunda sıfır toleransla mücadele edeceğiz"
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması (1/2. parça) ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif...
Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 10:30 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması (1/2. parça) ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ceza ve infaz kurumlarındaki tutuklu/hükümlüler ile denetimli serbestlik yükümlülerine yönelik eğitsel, sosyal, kültürel, sportif faaliyetler düzenlenmesini içeren iş birliği protokolünü Hakimevi'nde imzaladı. Bakan Gül: "Kadına yönelik şiddet konusunda sıfır toleransla mücadele edeceğiz" dedi.
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