Adalet Bakanı Gül - Kadir Şeker'in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül - Kadir Şeker'in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül - Kadir Şeker'in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Adalet Bakanı Gül - Kadir Şeker'in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla...

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:58 Kaynak: AA
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