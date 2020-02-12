Adalet Bakanı Gül - Kadir Şeker'in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül - Kadir Şeker'in, parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 10:58 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün basın mensuplarının sorularını cevaplaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarının sorularını cevapladı.
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