Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz."
2 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz."
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