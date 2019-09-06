Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz."
Son Dakika Güncel Haber

Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz."

2 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz."

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 10:34 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalya'da 4.0 büyüklüğünde deprem
Varlık Fonu'ndan Milli Piyango açıklaması: Bugünkü cironun 3 katı kadar hasılat taahhüdü verildi Son dakika: Soylu'dan "İstanbul'a kayyum atanacak mı?" sorusuna yanıt: Pazar sabahı açıklayacağım Trabzon'u ayağa kaldıran "haç" sembolleri yıkıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 12:55:29. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Kamunun kamuyla ya da kamunun vatandaşla anlaşmazlığını sulh yoluyla çözeceğiz."
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]