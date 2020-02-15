Adalet bakanı gül kapalı maraş kktc toprağıdır - Son Dakika

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Adalet bakanı gül kapalı maraş kktc toprağıdır
13 dakika önce
Adalet Bakanı Gül Kapalı Maraş KKTC toprağıdır.
Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
Adalet Bakanı Gül Kapalı Maraş KKTC toprağıdır
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