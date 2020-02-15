Adalet bakanı gül kapalı maraş kktc toprağıdır - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet bakanı gül kapalı maraş kktc toprağıdır - Son Dakika

Adalet bakanı gül kapalı maraş kktc toprağıdır

13 dakika önce

Adalet Bakanı Gül Kapalı Maraş KKTC toprağıdır.

Adalet Bakanı Gül Kapalı Maraş KKTC toprağıdır

Adalet bakanı gül kapalı maraş kktc toprağıdır

Abdülhamit Gül, Kıbrıs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 01:57 Kaynak: DHA
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