Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 01:08 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Karantinaya uymamak gibi halk sağlığını tehdit eden davranışlar Ceza Kanunumuza göre suçtur."
Son Dakika Son dakika: Adalet Bakanı Gül: Karantina kararına uymamak suçtur Uzaktan eğitimde ilk dersi Bakan Ziya Selçuk verecek Denizli Valisi Karahan, umreden dönen 2 kişide koronavirüs şüphesi olduğunu açıkladı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Almanya, İngiltere ve Fransa liderleriyle yaptığı telekonferans sona erdi